Пентагон заявил о контактах между военными США и России

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина, Татьяна Калмыкова. Официальный представитель Пентагона Мишель Балданза заявила, что военные США и РФ поддерживают контакт на высокопоставленном уровне по мере необходимости.

"Военные США и РФ продолжают взаимодействовать по ограниченному кругу вопросов. США и Россия также поддерживают контакт на высокопоставленном уровне по мере необходимости. Однако, министерство обороны приостановило военное взаимодействие с российскими вооруженными силами после незаконной аннексии Крыма", — сказала представитель оборонного американского ведомства, комментируя заявления Москвы о необходимости интенсификации диалога по военной линии.

Балданза отметила, что "эти ограничения теперь прописаны как закон части акта о национальной обороне (NDAA)".

Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва видит необходимость в интенсификации диалога с Вашингтоном по военной линии, и выразил надежду, что американская сторона снимет ограничения на сотрудничество военных РФ и США.

Ранее издание National Interest сообщило, что у Россия есть более мощное неядерое оружие, чем у США, которое Штаты применили в Афганистане, этим оружием является авиационная вакуумная бомба повышенной мощности, известная как "папа всех бомб", превосходящая самую мощную неядерную бомбу США — GBU-43, получившую неофициальное название "мама всех бомб".