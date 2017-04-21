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    Россия

    Пентагон заявил о контактах между военными США и России

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    Официальный представитель Пентагона Мишель Балданза сообщила, что российские и американские военные продолжают взаимодействовать по ограниченному кругу вопросов.
    Пентагон
    flickr.com/dbking

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина, Татьяна Калмыкова. Официальный представитель Пентагона Мишель Балданза заявила, что военные США и РФ поддерживают контакт на высокопоставленном уровне по мере необходимости.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (справа). Архивное фото
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    "Военные США и РФ продолжают взаимодействовать по ограниченному кругу вопросов. США и Россия также поддерживают контакт на высокопоставленном уровне по мере необходимости. Однако, министерство обороны приостановило военное взаимодействие с российскими вооруженными силами после незаконной аннексии Крыма", — сказала представитель оборонного американского ведомства, комментируя заявления Москвы о необходимости интенсификации диалога по военной линии.

    Балданза отметила, что "эти ограничения теперь прописаны как закон части акта о национальной обороне (NDAA)".

    Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва видит необходимость в интенсификации диалога с Вашингтоном по военной линии, и выразил надежду, что американская сторона снимет ограничения на сотрудничество военных РФ и США.

    Ранее издание National Interest сообщило, что у Россия есть более мощное неядерое оружие, чем у США, которое Штаты применили в Афганистане, этим оружием является авиационная вакуумная бомба повышенной мощности, известная как "папа всех бомб", превосходящая самую мощную неядерную бомбу США — GBU-43, получившую неофициальное название "мама всех бомб".

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