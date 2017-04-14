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    В мире

    СМИ США заявили, что у РФ есть более мощное оружие, чем у Штатов

    (обновлено: )69130
    Как отмечают СМИ, российская авиационная вакуумная бомба повышенной мощности (АВПБМ), известная как "папа всех бомб", превосходит самую мощную неядерную бомбу США — GBU-43.
    Неядерное оружие США GBU-43
    eglin.af.mil

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. У Россия есть более мощное неядерое оружие, чем у США, которое Штаты применили в Афганистане, пишет National Interest.

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    Как отмечает издание, этим оружием является авиационная вакуумная бомба повышенной мощности (АВПБМ), известная как "папа всех бомб", превосходящая самую мощную неядерную бомбу США — GBU-43, получившую неофициальное название "мама всех бомб".

    Дело в том, что российское оружие легче американского аналога, но мощность его больше в четыре раза и составляет примерно 40 тонн в тротиловом эквиваленте.

    Также, как отмечает СМИ, по радиусу гарантированного поражения русский боеприпас превосходит американский в два раза.

    Издание Business Insider также отмечает, что первые испытания АВПБМ прошли в России в 2007 году. При взрыве боеприпаса воспламеняется взрывоопасная пыль, которая заполняет пространство и уничтожает на своем пути  все объекты, но радиоактивного заражения при этом не происходит.

    Как сообщалось ранее, в результате применения США одной из мощнейших неядерных бомб в Афганистане погибли не менее 36 боевиков террористической группировки "Исламское государство".

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