США изучают последствия удара мощнейшей неядерной бомбы в Афганистане

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Вооруженные силы США изучают последствия сброса самой мощной неядерной бомбы GBU-43 в Афганистане, сообщил журналистам в четверг представитель Пентагона Билл Салвин.

"Мы в настоящее время оцениваем результат удара", — заявил Салвин.

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В четверг США впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" в Афганистане. Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

​В России, комментируя применение GBU-43 в Афганистане, заявили, что это угрожает новым витком гонки вооружения.