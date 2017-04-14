наверх
14.04.201707:01
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    США изучают последствия удара мощнейшей неядерной бомбы в Афганистане

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (171)

    (обновлено: )19
    США впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" в Афганистане. Удар был нанесен по системе тоннелей ИГ.
    Флаг США
    Associated Press Julie Jacobson

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Вооруженные силы США изучают последствия сброса самой мощной неядерной бомбы GBU-43 в Афганистане, сообщил журналистам в четверг представитель Пентагона Билл Салвин.

    Испытание неядерной бомбы GRU-43B. Видео
    Канал на Youtube War in Images
    ВВС США показали испытание бомбы, сброшенной в Афганистане

    "Мы в настоящее время оцениваем результат удара", — заявил Салвин.

    Читайте также: Удар "возмездия" США по Сирии и неоднозначная реакция в мире

    В четверг США впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" в Афганистане. Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

    ​В России, комментируя применение GBU-43 в Афганистане, заявили, что это угрожает новым витком гонки вооружения. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Певица Юлия Самойлова. Архивное фото
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Пожилой человек считает деньги в центре Киева
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Юлия Тимошенко и Владимир Гройсман. Архивное фото
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Майкл Помпео
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США