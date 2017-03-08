Минобороны Афганистана сообщило о более 30 погибших при атаке на госпиталь

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Более 30 человек погибли в среду в ходе атаки на военный госпиталь в Кабуле, еще более 50 получили ранения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя Министерства обороны Афганистана.

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Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали четыре человека, еще 66 пострадали.

В среду у здания военного госпиталя Сардара Мохаммада Дауд Хана недалеко от посольства США произошел взрыв, началась перестрелка. По уточненным данным Минобороны, нападавших было четверо: один подорвался у главного входа в больницу, остальные проникли внутрь здания. На данный момент все они ликвидированы, операция завершена. Группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение.