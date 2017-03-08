Взрыв произошел у здания военного госпиталя в Кабуле

WAKIL KOHSAR/AFP

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Взрыв произошел у здания военного госпиталя в афганской столице, слышна стрельба, передает агентство Рейтер со ссылкой на местного чиновника.

Агентство уточняет, что медицинское учреждение находится неподалеку от посольства США в Кабуле.

Других деталей пока не поступало.

По информации агентства Khaama, инцидент произошел в районе Вазир-Акбар-Хан на севере города. Источники сообщили, что взрыв прогремел у ворот госпиталя. Боевики смогли ворваться внутрь здания, сейчас там идет перестрелка. Число боевиков пока установить не удалось.

Один из врачей сообщил телеканалу TOLO News, что столкновения между боевиками и силами безопасности идут на третьем и четвертом этажах военного госпиталя Сардара Мохаммада Дауд Хана (Sardar M. Daud Khan Hospital). По информации телеканала, в здание проникли четверо боевиков.

Данных о погибших и пострадавших пока не поступало. Также пока ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 21 человек погиб, 45 получили ранения в результате двух взрывов рядом с парламентским комплексом в Кабуле. Один из взрывов в районе Даруламан устроил террорист-смертник, также перед парламентом взорвался заминированный автомобиль. Сообщалось, что среди раненых женщина-парламентарий из провинции Герат.

итуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние террористической группировки "Исламское государство".