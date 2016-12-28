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Взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле - СМИ

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По информации СМИ, взрыв связывают с попыткой покушения на одного из афганских парламентариев, данные о пострадавших пока не поступили.
На месте мощного взрыва в Кабуле
WAKIL KOHSAR/AFP

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле в среду утром, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.

По его данным, взрыв был покушением на одного из афганских парламентариев. Сведения о пострадавших пока не поступили.

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Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние террористической группировки "Исламское государство".

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