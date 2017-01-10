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Двадцать один человек погиб в результате двух взрывов в Кабуле

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По информации СМИ, в результате двух мощных взрывов, прогремевших у парламента страны, погиб 21 человек и еще 45 получили ранения разной степени тяжести.
На месте взрыва в Кабуле
WAKIL KOHSAR / AFP

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. По меньшей мере 21 человек погиб, 45 получили ранения в результате двух взрывов рядом с парламентским комплексом в Кабуле, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в силовых структурах.

На месте взрыва в Кабуле - подорван автомобиль парламентария
REUTERS Mohammad Ismail
На месте взрыва в Кабуле: подорван автомобиль депутата

"В результате взрывов 21 человек погиб, еще 45 ранены, большинство – мирные граждане, в том числе сотрудники парламента", — заявил агентству источник.

По данным местным властей, один из взрывов в районе Даруламан устроил террорист-смертник, также перед парламентом взорвался заминированный автомобиль. Сообщалось, что среди раненых женщина-парламентарий из провинции Герат.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние террористической группировки "Исламское государство".

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