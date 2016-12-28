На месте взрыва в Кабуле: подорван автомобиль депутата

Взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле в среду утром, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак. По его данным, взрыв был покушением на одного из афганских парламентариев. По предварительным данным ранения получили три человека.

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Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние террористической группировки "Исламское государство".