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    Не менее 2 человек погибли при нападении боевиков на госпиталь в Кабуле - ТВ

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    По словам очевидца, по меньшей мере один из нападавших был одет в белый докторский халат, он достал автомат AK-47 и открыл огонь. СМИ сообщают, что звуки стрельбы все еще слышны.
    Не менее 2 человек погибли при нападении боевиков на госпиталь в Кабуле
    скриншот с видео

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости. По меньшей мере 15 человек ранены и двое погибли в результате нападения боевиков на военный госпиталь в столице Афганистана, передает телеканал Tolo со ссылкой на медиков.

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    В среду у здания военного госпиталя недалеко от посольства США на севере афганской столицы произошел взрыв, началась перестрелка. По данным СМИ, боевики, напавшие на военный госпиталь в Кабуле, были одеты в белые халаты врачей. Всего нападавших пятеро, один из них подорвался у главного входа в больницу, другие проникли внутрь здания.

    По словам очевидца, по меньшей мере один из нападавших был одет в белый докторский халат, он достал автомат AK-47 и открыл огонь. Телеканал Tolo сообщает, что звуки стрельбы все еще слышны.

    Пока ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.

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