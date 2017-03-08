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    Штурм военного госпиталя в Кабуле: трое погибли, 54 человека ранены

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    Число жертв в результате нападения боевиков на больницу в столице Афганистана увеличилось до трех человек, пострадавших - до 54, передает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.
    Штурм военного госпиталя в Кабуле: трое погибли, 54 человека ранены. Видео
    @TOLOnews

    Как уточняет минздрав страны, большинство пострадавших — это сотрудники госпиталя.

    ​Ранее телеканал Tolo News сообщал о двоих погибших и 29 раненых.

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    В среду у здания военного госпиталя Сардара Мохаммада Дауд Хана недалеко от посольства США на севере афганской столицы произошел взрыв, началась перестрелка. По данным СМИ, боевики были одеты в белые халаты врачей. Всего нападавших пятеро: один подорвался у главного входа в больницу, другие четверо проникли внутрь здания. Позже силовики ликвидировали двоих нападавших, еще двое продолжают оказывать сопротивление.

    Пока ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.

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