Демократия как швейцарский сыр. О ситуации в Афганистане

РИА Новости Украина

За последнюю неделю в Афганистане зафиксированы семь случаев применения насилия по отношению к женщинам разных возрастов. При этом власти ситуацию не комментируют и, как утверждают, местные правозащитники, реагировать не собираются.

В интервью Sputnik Dari Самира Хамиди (Samira Hamidi), председатель управления Организации по защите прав женщин Афганистана, объяснила, почему государство демонстративно оставляет без внимания эту проблему, и предложила варианты выхода из ситуации.

"Было бы глупо отрицать, что "Правительство национального единства" занимает пассивную позицию в отношении женщин. Это вовсе не так. Администрация выполнила ряд своих обязательств. Мы видим, что все больше женщин вовлечены в политическую жизнь страны, некоторые из них даже задействованы в высших эшелонах власти. Например, впервые в истории Афганистана женщина заняла одну из должностей в Верховном Суде страны. Кроме того, в многочисленных вопросах, касающихся прав женщин, налажен диалог правительства с нашей организацией, от президента Ашрафа Гани звучат слова о важности этого диалога, и серьезных препятствий к тому, чтобы афганская женщина реализовала себя как политик, сегодня не", — заявляет активист.

"С другой стороны, главная проблема Афганистана сегодня — повсеместное несоблюдение существующего закона — напрямую затрагивает интересы женской части населения. Политическая воля руководства страны на четкое соблюдения закона отсутствует. И это при том, что наши законы, включая основной — конституцию, продуманы и выверены на совесть. Однако де-факто часть законов, касающихся, в частности, участия женщин в законодательной власти, исполняются символически.

Возьмем одну из самых наболевших для нашего общества тем — процесс национального примирения. В прошлом в нем была задействована только одна женщина. И сегодня в Высший Совет по обеспечению мира и безопасности входит также всего-то одна представительница прекрасного пола. В том же парламенте сейчас достаточно опытных женщин-депутатов, готовых предложить мирному процессу прорыв, в котором он так нуждается. Еще одно наше предложение создать отдельный парламент при основном, состоящий из женщин, — по аналогии с Молодежным парламентом, который наделен совещательными функциями. Правда, предложения пока так и остаются предложениями. Даже эти примеры демонстрируют, что до реальной демократии в Афганистане далеко, и истинного равенства возможностей женщин и мужчин в нашей стране не наблюдается", — считает Хамиди.

"Во-первых, тенденциозные перемены в сознании афганских политиков (министров, парламентариев, губернаторов провинций) ещё не произошли, женщинам не доверяют так, как мужчинам. Во-вторых, оставляет желать лучшего и развитие гражданского общества. Тут важен вопрос соблюдения законов, о чём я уже успела упомянуть. В-третьих, определённую роль способно, на наш взгляд, сыграть и международное сообщество, оказав давление на "Правительство национального единства" в вопросах контроля над тратой средств, выделяемых на нужды женщин в политической и экономической сферах.

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И все же основной проблемой афганских женщин остается продолжение роста насилия в их отношении. А ведь у нас как бы действует одноименный закон. И что мы наблюдаем? За редкими исключениями ни один иск по данным вопросам даже не рассматривается! Какого прогресса мы достигнем при таком подходе?! Да, наша организация проводит свои расследования, внимательно отслеживает ситуацию и реагирует в рамках своих полномочий. Да, мы пытаемся влиять на судебные инстанции, проводим с ними диалог на тему более пристального внимания к делам о насилии против женщин. Но воз и ныне там. Какого-то значительного прогресса с точки зрения выносимых судом постановлений как не было, так и нет. Государство хранит тревожное для нас молчание. Такое пренебрежительное отношение властей к данной проблеме говорит об их слабости и неготовности с их стороны решать данную проблему", — резюмирует эксперт.