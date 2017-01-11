В мире
RSS

Жертвами взрыва в Афганистане стали пять дипломатов из ОАЭ

(обновлено: )73
При взрыве в Кандагаре погибли 11 человек и 16 получили ранения. Взрыв прогремел в гостевом доме губернатора провинции Кандагар. Среди раненых был и посол ОАЭ в Афганистане.
Флаг ОАЭ на борту лодки в Дубаи
REUTERS Ahmed Jadallah

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В результате взрыва бомбы в Кандагаре погибли пять дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти ОАЭ.

Герб Украины на флагштоке у здания Кабмина. Архивное фото
РИА Новости Украина Андрей Лубенский
Украина и Афганистан: такие далекие страны с такими похожими проблемами

Ранее сообщалось, что при взрыве в афганском Кандагаре погибли 11 человек и 16 получили ранения.

Взрыв прогремел в гостевом доме губернатора провинции Кандагар. Среди раненых был и посол ОАЭ в Афганистане.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города.

Также на территории страны активизировалась террористическая группировка ИГ.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Одесса в снежном плену
Украина в снежном плену - испытание власти
Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко
Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование