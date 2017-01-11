Жертвами взрыва в Афганистане стали пять дипломатов из ОАЭ

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В результате взрыва бомбы в Кандагаре погибли пять дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти ОАЭ.

Ранее сообщалось, что при взрыве в афганском Кандагаре погибли 11 человек и 16 получили ранения.

Взрыв прогремел в гостевом доме губернатора провинции Кандагар. Среди раненых был и посол ОАЭ в Афганистане.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города.

Также на территории страны активизировалась террористическая группировка ИГ.