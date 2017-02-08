МККК останавливает деятельность в Афганистане после убийства сотрудников

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Международный комитет Красного Креста (МККК) приостанавливает свою деятельность в Афганистане после нападения на конвой своей миссии, передает агентство Рейтер со ссылкой на директора операций МККК Доминика Стиллхарта.

"Наши операции действительно приостановлены, потому что нам необходимо понять, что именно произошло, прежде чем мы сможем их возобновить", — приводит агентство слова Стиллхарта. Не сообщается, на какой срок МККК прервет свою работу.

Ранее МККК назвал "подлым актом" нападение на конвой своей миссии, в результате которого погибли шесть сотрудников МККК и пропали еще двое. Нападение произошло в провинции Джаузджан в Афганистане. Неизвестные вооруженные люди атаковали конвой, состоящий из трех водителей и пятерых сотрудников МККК, которые везли гуманитарный груз в южный район города Шиберган. По данным МККК, все пострадавшие являются местными гражданами.

По данным агентства Рейтер, за нападением стоит террористическая группировка ИГ.