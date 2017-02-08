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    МККК останавливает деятельность в Афганистане после убийства сотрудников

    (обновлено: )11
    Нападение на конвой миссии Международного комитета Красного Креста произошло в провинции Джаузджан в Афганистане. В результате погибли шесть сотрудников МККК и пропали еще двое.
    Красный Крест. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Международный комитет Красного Креста (МККК) приостанавливает свою деятельность в Афганистане после нападения на конвой своей миссии, передает агентство Рейтер со ссылкой на директора операций МККК Доминика Стиллхарта.

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    REUTERS Pajhwok News Agency
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    "Наши операции действительно приостановлены, потому что нам необходимо понять, что именно произошло, прежде чем мы сможем их возобновить", — приводит агентство слова Стиллхарта. Не сообщается, на какой срок МККК прервет свою работу.

    Ранее МККК назвал "подлым актом" нападение на конвой своей миссии, в результате которого погибли шесть сотрудников МККК и пропали еще двое. Нападение произошло в провинции Джаузджан в Афганистане. Неизвестные вооруженные люди атаковали конвой, состоящий из трех водителей и пятерых сотрудников МККК, которые везли гуманитарный груз в южный район города Шиберган. По данным МККК, все пострадавшие являются местными гражданами.

    По данным агентства Рейтер, за нападением стоит террористическая группировка ИГ.

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