Удар США в Афганистане: уничтожены более 30 боевиков

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В результате применения США одной из мощнейших неядерных бомб в Афганистане погибли не менее 36 боевиков террористической группировки "Исламское государство", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на афганские власти.

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Ранее в четверг США впервые применили мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" в Афганистане. Заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую организацию.

Президент США Дональд Трамп уже назвал удар "очень удачной миссией" американских вооруженных сил.