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    В мире

    Удар США в Афганистане: уничтожены более 30 боевиков

    (обновлено: )36201
    Штаты применили мощную неядерную бомбу по системе тоннелей ИГ, что является демонстрацией приверженности администрации США обещанию разбить террористическую организацию.
    Полицейский в Афганистане патрулирует территорию
    Associated Press Allauddin Khan

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В результате применения США одной из мощнейших неядерных бомб в Афганистане погибли не менее 36 боевиков террористической группировки "Исламское государство", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на афганские власти.

    Смотрите также: ВВС США показали испытание бомбы, сброшенной в Афганистане

    Ранее в четверг США впервые применили мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" в Афганистане. Заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую организацию.

    Президент США Дональд Трамп уже назвал удар "очень удачной миссией" американских вооруженных сил.

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