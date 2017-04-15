Сброс бомбы в Афганистане: Пентагон принял решение самостоятельно

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Командование в Афганистане не нуждалось в согласовании с президентом США Дональдом Трампом удара с применением сверхмощной бомбы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным чиновников, генерал Джон Николсон обладал полным правом самостоятельно вынести решение о применении бомбы, которая была переправлена в Афганистан еще в январе.

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Как заявил один из источников агентства, Николсон рассчитывал не только решить боевую задачу — разрушить тоннели боевиков "Исламского государства", но и продемонстрировать террористам решимость американских военных устранить боевиков в стране.

При этом, по словам чиновника, командующий не собирался посылать таким образом какой-либо сигнал другим государствам, например, КНДР.

В четверг США впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" в Афганистане. Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

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​В России, комментируя применение GBU-43 в Афганистане, заявили, что это угрожает новым витком гонки вооружения.