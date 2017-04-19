наверх
20.04.201700:48
Курсы валют НБУ
  • EUR28.73+ 0.05
  • USD26.79- 0.06
Рубрики
Ещё
    В мире

    Глава Пентагона обвинил Иран во всех проблемах на Ближнем Востоке

    (обновлено: )21
    По словам главы Пентагона, Иран провоцирует нестабильность в регионе, и необходимо противостоять расширению его влияния, в том числе, для того, чтобы положить конец йеменскому конфликту с помощью переговоров под эгидой ООН.
    Кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис
    wikipedia

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что иранский след есть во всех проблемах Ближнего Востока.

    Канцлер Германии Ангела Меркель
    REUTERS Hannibal Hanschke
    О чем пишут в мире: санкции Ирана, огромный долг Меркель

    "Если посмотреть, в каждом месте, где есть проблема в регионе, найдешь Иран", — заявил Мэттис в среду после встреч в Эр-Рияде с саудовским королем и другими представителями руководства королевства. Его заявление показал арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia.

    По словам главы Пентагона, Иран провоцирует нестабильность в регионе, и необходимо противостоять расширению его влияния, в том числе, для того, чтобы положить конец йеменскому конфликту с помощью переговоров под эгидой ООН.

    В среду Мэттис провел переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, которые касались укрепления сотрудничества между двумя странами, прежде всего, в сфере обороны. Саудовская Аравия стала первым пунктом в его первом ближневосточном турне, во время которого министр обороны США также посетит Египет, Катар, Израиль и Джибути.

    Ранее представитель США в СБ ООН Никки Хейли заявила, что правительство Ирана несет ответственность за происходящее в Сирии, так как уже многие годы поддерживает режим Башара Асада.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Снегопад в Запорожье
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Поиск сухогруза. Архивное фото
    Крушение сухогруза в Черном море
    Евровидение в Украине
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    Украина против России: суд в Гааге