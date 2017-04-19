Глава Пентагона обвинил Иран во всех проблемах на Ближнем Востоке

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что иранский след есть во всех проблемах Ближнего Востока.

"Если посмотреть, в каждом месте, где есть проблема в регионе, найдешь Иран", — заявил Мэттис в среду после встреч в Эр-Рияде с саудовским королем и другими представителями руководства королевства. Его заявление показал арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia.

По словам главы Пентагона, Иран провоцирует нестабильность в регионе, и необходимо противостоять расширению его влияния, в том числе, для того, чтобы положить конец йеменскому конфликту с помощью переговоров под эгидой ООН.

В среду Мэттис провел переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, которые касались укрепления сотрудничества между двумя странами, прежде всего, в сфере обороны. Саудовская Аравия стала первым пунктом в его первом ближневосточном турне, во время которого министр обороны США также посетит Египет, Катар, Израиль и Джибути.

Ранее представитель США в СБ ООН Никки Хейли заявила, что правительство Ирана несет ответственность за происходящее в Сирии, так как уже многие годы поддерживает режим Башара Асада.