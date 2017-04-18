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    В России выпускают памятные монеты в честь Севастополя и Керчи

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    В рамках эмиссионной программы выпускаются монеты номиналом 2 рубля "Город-герой Керчь" и "Город-герой Севастополь". Тираж каждой монеты составит 5 миллионов штук.
    Монета номиналом 2 рубля Город-герой Севастополь
    cbr.ru

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Банк России в четверг выпускает в обращение памятные монеты, посвященные Керчи и Севастополю (Крым), следует из материалов регулятора.

    В рамках эмиссионной программы выпускаются монеты номиналом 2 рубля "Город-герой Керчь" и "Город-герой Севастополь".

    Тираж каждой монеты составит 5 миллионов штук, сообщает Прайм.

    На оборотной стороне монеты "Город-герой Керчь" в центре изображена высадка десанта на берег в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции, а в левой части – медаль "Золотая Звезда". На монете "Город-герой Севастополь" изображены фигуры солдат и Памятник затопленным кораблям.

    Разногласия продолжаются между Украиной и Россией относительно принадлежности Крымского полуострова. Киев считает территорию оккупированной, а Москва настаивает, что Крым "воссоединился" с РФ.

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