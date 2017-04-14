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    Общество

    У берегов Крыма арестовано итальянское судно

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    Флаг Италии
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 апр – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Арест на судно из Италии наложен пограничниками в Крыму, сообщили пограничное управление ФСБ по полуострову.

    Сообщается, что судно нарушило госграницу РФ, инцидент произошел в Азовском море 10 апреля, но известно об этом стало только в пятницу. Буксир "Аран" шел под флагом Мальты, порт приписки Валетта. Судно шло из Италии, отметили в ведомстве.

    Для задержания нарушителя в море выдвинулся сторожевой катер.

    "На борту остановленного иностранного судна находились капитан и шесть членов экипажа – граждане Хорватии, Словении, Черногории. В ходе осмотра буксира сотрудниками управления выявлены нарушения порядка следования от внешней границы территориального моря РФ. Судно доставлено на якорную стоянку в порт Керчь. В целях обеспечения административного производства на судно наложен арест с запретом выхода из порта", — говорится в сообщении.

    В отношении владельца плавсредства – юридическй компании "OCEAN KOPEP D.O.O.", а также капитана буксировочного судна возбуждено дело об административном правонарушении. Компания-владелец и капитан привлечены к административной ответственности на общую сумму 430 тысяч рублей.

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