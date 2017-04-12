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    Политика

    В Крыму предложили создать санкционный список политиков из Украины

    (обновлено: )89
    Георгий Мурадов заявил, что попытки усомниться в "российском статусе Крыма" и различными путями нанести вред полуострову напрямую "нарушают территориальную целость РФ".
    Георгий Мурадов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Вице-премьер российского правительства в Крыму — постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов предложил вносить в санкционные списки имена тех украинских политиков, кто выступает против территориальной целостности РФ.

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    Мурадов подчеркнул, что все попытки усомниться в "российском статусе Крыма" и различными путями нанести вред полуострову напрямую "нарушают территориальную целость РФ".

    "Я высказываю свою точку зрению, но пора уже приводить в чувство этих людей. Многие из украинских чиновников имеют родственников в России, недвижимость, активы, счета, спокойно ездят в Россию и при этом выступают против территориальной целостности Российской Федерации. Пора их вносить в соответствующие списки со всеми последствиями: запрещать въезд, арестовать счета и все другие контрмеры принимать", — сказал журналистам Мурадов, передает корреспондент РИА Новости.

    По его словам, к сожалению, линия терпения приводит к тому, что украинские политики "все больше и больше наглеют в вопросах Крыма".

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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