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    Политика

    Посол Украины назвал оскорбительными планы депутата Австрии посетить Крым

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (102)

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    Посол Украины в Австрии Александр Щерба предупредил австрийских предпринимателей, которых австрийский депутат Дагмар Белакович-Йеневайн пригласила в Крым, что украинская сторона может применить к ним санкции в случае посещения полуострова.
    Посол Украины в Австрии Александр Щерба
    Facebook Alexander Scherba

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Посол Украины в Австрии Александр Щерба считает оскорблением Украины высказывания зампредседателя фракции Австрийская партия свободы Дагмар Белакович-Йеневайн о ее намерении участвовать в III Ялтинском международном экономическом форуме в Крыму.

    Шляпа с надписью Крым. Архивное фото
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    Крым - фантомная боль украинцев. Материал на основе опроса

    Ранее Белакович-Йеневайн посетила Москву, где заявила, что ее не пугают угрозы санкций со стороны Украины по поводу участия в III Ялтинском международном экономическом форуме.

    "Безусловно, никто не может запретить госпоже депутату жонглировать фактами по своему усмотрению", — написал посол в четверг на своей странице в Facebook. Щерба расценил ее высказывания о намерении посетить Крым как "оскорбление Украине".

    Он также предупредил австрийских предпринимателей, которых Белакович-Йеневайн пригласила в Крым, что украинская сторона может применить к ним санкции в случае посещения полуострова.

    Ранее вице-премьер правительства в Крыму — постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов предложил вносить в санкционные списки имена тех украинских политиков, которые выступают против территориальной целостности РФ.

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