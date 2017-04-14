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    В России разъяснили порядок наследования украинцами имущества в Крыму

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (103)

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    По словам замминистра юстиции РФ Михаила Гальперина, граждане, независимо от того, являются ли они гражданами Украины или другого государства, обладают всеми правами согласно Гражданскому кодексу РФ, в том числе и наследования на территории РФ.
    Заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин на пленарном заседании Госдумы РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Граждане Украины обладают правом наследования на территории РФ, включая Крым и Севастополь, заявил замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин на пленарном заседании Госдумы РФ.

    Шляпа с надписью Крым. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крым - фантомная боль украинцев. Материал на основе опроса

    Гальперин в пятницу представил проект изменений в Федеральный закон "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" в части регулирования особенностей наследования на территории Крыма и Севастополя.

    В ходе заседания Гальперину был задан вопрос о порядке наследования имущества гражданами Украины, которая не признает Крым и Севастополь российской территорией.

    "Граждане, независимо от того, являются ли они гражданами Украины или другого государства, обладают всеми правами согласно Гражданскому кодексу, в том числе и наследования на территории РФ, включая Крым и Севастополь", — сказал Гальперин, отметив, что наследование имущества будет проходить по законам РФ.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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