В России разъяснили порядок наследования украинцами имущества в Крыму

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Граждане Украины обладают правом наследования на территории РФ, включая Крым и Севастополь, заявил замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин на пленарном заседании Госдумы РФ.

Гальперин в пятницу представил проект изменений в Федеральный закон "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" в части регулирования особенностей наследования на территории Крыма и Севастополя.

В ходе заседания Гальперину был задан вопрос о порядке наследования имущества гражданами Украины, которая не признает Крым и Севастополь российской территорией.

"Граждане, независимо от того, являются ли они гражданами Украины или другого государства, обладают всеми правами согласно Гражданскому кодексу, в том числе и наследования на территории РФ, включая Крым и Севастополь", — сказал Гальперин, отметив, что наследование имущества будет проходить по законам РФ.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.