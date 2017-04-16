На админгранице с Крымом в Херсонской области усилили меры безопасности

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В Херсонской области на границе с Крымом, вводят дополнительные меры безопасности на Пасху и майские праздники, передает "Крым.Реалии" со ссылкой на Херсонское управление СБУ.

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"На Пасху и майские праздники в Херсонской области, граничащей с аннексированным Крымом, вводят дополнительные меры безопасности", — говориться в сообщении.

По информации пресс-службы, представители органов местной власти, руководители региональных органов СБУ, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, подразделения Вооруженных сил Украины согласовали порядок взаимодействия и совместного реагирования на проявления террористического характера.

Кроме того, ведомства рассмотрели вопросы о надлежащем уровне публичной безопасности в Херсоне и области во время проведения массовых мероприятий. В пограничной службе Украины, как сообщает издание, заявили об особом внимании к функционированию пропускных пунктов на админгранице с полуостровом в период праздников.

Напомним, в ночь на Пасху к охране общественного порядка и безопасности граждан были привлечены 23,1 тыс. правоохранителей, около 700 из них — военнослужащие Национальной гвардии Украины.