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    Советник Трампа обвинил Россию в подрывной деятельности в Европе

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    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (339)

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    По словам советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Герберта Макмастера, поддержка Россией "такого рода чудовищного режима" президента Сирии Башара Асада вызывает вопросы, как и "подрывная деятельность России в Европе".
    Герберт Раймонд Макмастер
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    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер, не приведя никаких доказательств, обвинил Россию в деструктивной деятельности в Европе.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (слева) во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Обсудили Сирию и Украину. Главные итоги встречи Лавров-Тиллерсон

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    "Поддержка Россией такого рода чудовищного режима (президента Сирии Башара Асада) вызывает вопросы, как и подрывная деятельность России в Европе", — сказал он в интервью телеканалу ABC.

    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

    Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

    В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

    Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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