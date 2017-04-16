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    В мире

    Макмастер: отношения США и России на самом низком уровне

    (обновлено: )7210
    По словам Макмастера, недавний визит госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву "произошел в правильное время", и это "время провести жесткий разговор с Россией" о поддержке режима президента Сирии Башара Асада.
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что отношения России и США находятся сейчас на самом низком уровне, поэтому они могут только улучшаться. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

    Михаил Погребинский
    Украинское фото
    Погребинский о позитиве между РФ и США и интересе Украины

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    "Что ж, когда отношения на самом низком уровне, нет никакого другого пути, как только идти вверх", — сказал он.

    Он добавил, что недавний визит госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву "произошел в правильное время" и это "время провести жесткий разговор с Россией" о поддержке режима президента Сирии Башара Асада.

    При этом Макмастер выразил надежду, что "после (этого разговора — Ред.) области для сотрудничества будут найдены".

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп уверен в нормализации отношений с Россией, которая произойдет в "нужное время".

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