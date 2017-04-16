США не потерпят ядерных испытаний Северной Кореи - советник Трампа

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Уже существует международный консенсус, в том числе и с Китаем, о том, что дальнейшие ракетные испытания Северной Кореи нельзя терпеть. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Раймонд Макмастер, сообщает "Радио Свобода".

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Как сказал Макмастер, находясь в столице Афганистана Кабуле, последнее такое испытание стало элементом провокационного, дестабилизационного и угрожающего поведения Пхеньяна, и президент США Дональд Трамп не позволит Северной Корее ставить Соединенные Штаты или их региональных союзников под угрозу.

Поэтому, сказал он, благодаря консенсусу настало время пойти на все возможные шаги, кроме военных, в попытке решить эту проблему мирным путем.

По словам Макмастера, Вашингтон сейчас работает вместе со своими союзниками в регионе, в том числе и с руководством Китая, над целым рядом возможных ответов, и рассматриваются все варианты. В Китае это заявление еще не комментировали.

Ранее советник президента США Герберт Макмастер заявил, что Администрация США не будет распространяться заранее об ответе на запуск баллистической ракеты Северной Кореей в субботу, но ответ будет.