Трамп об усилении вооруженных сил США: другого выбора нет

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Вооруженные силы США становятся сильными как никогда, другого выбора нет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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"Наши вооруженные силы быстро укрепляются и становятся сильны как никогда. Честно, у нас нет другого выбора", — написал он в Twitter.

Трамп на этой неделе назвал Северную Корею угрозой и обещал "позаботиться" о ней, но не сказал, какие возможности рассматривает. Тем временем к берегам Корейского полуострова была перенаправлена ударная авианосная группировка США во главе с авианосцем "Карл Винсон".

Ранее советник президента США Герберт Макмастер заявил, что Администрация США не будет распространяться заранее об ответе на запуск баллистической ракеты Северной Кореей в субботу, но ответ будет.