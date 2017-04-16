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    Трамп об усилении вооруженных сил США: другого выбора нет

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    Согласно сообщению президента США Дональда Трампа в Twitter, вооруженные силы Соединенных Штатов Америки быстро укрепляются и становятся сильны как никогда.
    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Вооруженные силы США становятся сильными как никогда, другого выбора нет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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    "Наши вооруженные силы быстро укрепляются и становятся сильны как никогда. Честно, у нас нет другого выбора", — написал он в Twitter.

    Трамп на этой неделе назвал Северную Корею угрозой и обещал "позаботиться" о ней, но не сказал, какие возможности рассматривает. Тем временем к берегам Корейского полуострова была перенаправлена ударная авианосная группировка США во главе с авианосцем "Карл Винсон".

    Ранее советник президента США Герберт Макмастер заявил, что Администрация США не будет распространяться заранее об ответе на запуск баллистической ракеты Северной Кореей в субботу, но ответ будет.

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