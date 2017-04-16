Жесткие столкновения сторонников и противников Трампа в Калифорнии

Сотни людей собрались в местном центральном парке и неподалеку от него. Полиция сообщила о "большом количестве драк" и о том, что демонстранты кидают петарды. Также, по данным правоохранителей, замечено множество случаев использования перцовых баллончиков. Несколько человек пострадали, у демонстрантов изъяли большое количество запрещенных предметов.

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Ранее агентство Рейтер сообщало о многотысячном "налоговом марше" на улицах Нью-Йорка, участники которого требуют от президента США публикации его налоговой отчетности. Демонстрация проходит в преддверии Tax Day — дня уплаты налогов в США. Более 150 протестов запланировано по всей стране и за ее пределами. Наряду с крупнейшими городами, такими как Вашингтон и Лос-Анджелес, проведение маршей также планируется в Европе, Японии и Новой Зеландии.

Трамп в ходе предвыборной кампании стал первым за четыре десятилетия кандидатом крупнейшей партии, который не обнародовал свою налоговую декларацию. Политические противники заявляли, что Трамп может скрывать низкую ставку налогообложения, полученную с помощью лазеек в законодательстве.