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    Жесткие столкновения сторонников и противников Трампа в Калифорнии

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (175)

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    По информации американских СМИ, демонстрация в калифорнийском Беркли переросла в потасовку сторонников и критиков президента США Дональда Трампа, в результате не менее 15 человек были задержаны.
    Канал CNN на Youtube

    Сотни людей собрались в местном центральном парке и неподалеку от него. Полиция сообщила о "большом количестве драк" и о том, что демонстранты кидают петарды. Также, по данным правоохранителей, замечено множество случаев использования перцовых баллончиков. Несколько человек пострадали, у демонстрантов изъяли большое количество запрещенных предметов.

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    Ранее агентство Рейтер сообщало о многотысячном "налоговом марше" на улицах Нью-Йорка, участники которого требуют от президента США публикации его налоговой отчетности. Демонстрация проходит в преддверии Tax Day — дня уплаты налогов в США. Более 150 протестов запланировано по всей стране и за ее пределами. Наряду с крупнейшими городами, такими как Вашингтон и Лос-Анджелес, проведение маршей также планируется в Европе, Японии и Новой Зеландии.

    Трамп в ходе предвыборной кампании стал первым за четыре десятилетия кандидатом крупнейшей партии, который не обнародовал свою налоговую декларацию. Политические противники заявляли, что Трамп может скрывать низкую ставку налогообложения, полученную с помощью лазеек в законодательстве.

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