Трамп собрал $30 млн для участия в выборах в 2020 г - СМИ

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп уже начал собирать деньги на участие в президентских выборах в 2020 году, пишет газета New York Times.

По данным газеты, к настоящему момент ему удалось собрать уже более 30 миллионов долларов.

Согласно отчетам федеральной избирательной комиссии, с начала года кампания Трампа принесла 7,1 миллиона долларов, еще 23 миллиона долларов были собраны Республиканской партией. Бывшему президенту США Бараку Обаме удалось за тот же срок президентства в 2009 году собрать в общей сложности 15 миллионов долларов.

Большинство доноров Трампа внесли небольшие суммы, относительно небольшое количество чеков на крупные суммы пришли от обеспеченных спонсоров республиканцев. Такое положение вещей, как пишет издание, дает основание полагать, что помимо своего состояния Трамп в значительной степени полагается на доноров среди простых избирателей.

Сообщается, что с января комитет кампании Трампа уже потратил 6,3 миллиона долларов, включая 1,2 миллиона на продажу товаров с символикой слогана "Make America great again".

Как пишет газета, Трамп подал заявку на участие в президентской гонке 2020 года в день своей инаугурации. Это позволило ему продолжать собирать средства и привлекать мелких доноров.