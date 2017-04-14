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    Волошин: позиция Трампа оставляет поле для договоренностей США и РФ

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    У президента США Дональда Трампа вообще нет никакой стратегии, никакой долгосрочной игры, плана в мировой политике, уверен политолог-международник, экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.
    РИА Новости Украина, youtube

    По мнению Волошина, такая позиция Трампа по определению делает невозможным и нежелательным для американского президента системное противодействие России. 

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    По его мнению, позиция Трампа оставляет поле для договоренностей США и РФ

    "Надо смотреть не на громкие фразы. … Не хваля Путина и не критикуя Россию, Трамп не сказал ничего экстраординарного. (Не было) резких высказываний, которые нельзя было бы отыграть назад", – отметил эксперт. 

    Также он сообщил, что если бы не после встречи Тиллерсона с Лавровым не просматривалась какая-то договоренность, то не было бы и встречи главы Госдепа с Владимиром Путиным: "5 часов, проведенных Лавровым с Тиллерсоном, показали, что есть смысл поговорить". 

    "Москва услышала, что за действиями Трампа нет ничего больше, чем его желание решить внутренние проблемы, подкормить Пентагон, отстрелять ненужные Томогавки"– заявил Волошин. 

    Москва играет в большую игру, продолжил он, ей нужно договариваться с США: "даже если придется идти на уступки, нужно договориться с большим игроком", сказал политолог, добавив, что Россия без США не может решить вопрос Сирии, а США не может решить его без России.

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