Трамп: между США и Россией все будет отлично

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп уверен в нормализации отношений с Россией, которая произойдет в "нужное время".

"Все будет отлично между США и Россией! В нужное время все образумятся, и будет прочный мир!", — написал Трамп в Twitter.

Things will work out fine between the U.S.A. and Russia. At the right time everyone will come to their senses & there will be lasting peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 апреля 2017 г.

Накануне Россию с первым визитом посетил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. По итогам переговоров Трамп заявил, что Тиллерсон провел "колоссальную работу".

Читайте также: Тепло, холодно. Западные СМИ оценили визит Тиллерсона в РФ

Как сообщалось, Тиллерсон ранее заявил, что пока Россия не выполнит полностью минские соглашения, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и РФ.