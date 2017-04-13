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    Трамп: между США и Россией все будет отлично

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (170)

    (обновлено: )75580
    Президент США Дональд Трамп уверен, что в "нужное время" в отношениях между Соединенными Штатами и Российской Федерацией "все образумятся" и наступит прочный мир.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria/REUTERS

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп уверен в нормализации отношений с Россией, которая произойдет в "нужное время".

    "Все будет отлично между США и Россией! В нужное время все образумятся, и будет прочный мир!", — написал Трамп в Twitter.

    Накануне Россию с первым визитом посетил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. По итогам переговоров Трамп заявил, что Тиллерсон провел "колоссальную работу".

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    Как сообщалось, Тиллерсон ранее заявил, что пока Россия не выполнит полностью минские соглашения, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и РФ.

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