Мировые СМИ: неожиданный шаг Ахмадинежада: резкая риторика Трампа

РИА Новости Украина

Спор США и РФ на фоне визита Тиллерсона. Зарубежные СМИ на первых полосах пишут о визите в РФ госсекретаря США Рекса Тиллерсона — некоторые издания отметили незначительные признаки потепления отношений, но большинство все же признали, что разногласия по основным вопросам между Москвой и Вашингтоном остаются. "Через несколько часов переговоров в Москве между Тиллерсоном и российскими официальными лицами, две стороны заявили, что они по-прежнему расходятся во мнениях по широкому кругу вопросов, включая будущее президента Сирии Башара Асада", — пишет газета Wall Street Journal. Как подчеркивает газета Guardian, несмотря на то, что после двухчасовой аудиенции с президентом РФ Владимиром Путиным, Кремль подтвердил готовность РФ вернуться к меморандуму о предотвращении инцидентов в Сирии, встреча "не смогла урегулировать никакие глубокие противоречия между двумя странами по Сирии, Украине или вмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 году". Газета Financial Times, в свою очередь, считает, что "заявления Лаврова и Тиллерсона, самого высокопоставленного представителя США, который посетил РФ после того, как Трамп стал президентом, были скорее примирительными, нежели усиливающими напряженность". Несмотря на разногласия, на встрече стороны заявили о "широком понимании" по вопросам о том, что "Корейский полуостров должен быть освобожден от ядерного оружия, что Сирия должна быть "объединенной и стабильной" после поражения "Исламского государства", в том, что должно быть больше коммуникаций между дипломатами и военными США и России", заключает Washington Post.

Экс-президент Ирана баллотируется. Западная пресса в четверг обратила внимание на неожиданный шаг бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. "Бывший иранский лидер в среду зарегистрировался для участия в президентских выборах в следующем месяце, что может стать неожиданной попыткой давнего противника Запада вернуться на авансцену политики страны и обратно в мировую политику", — пишет газета Wall Street Journal. Ранее Ахмадинежад заявлял, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. "Неожиданное решение в корне изменит ход выборов, которые, как многие полагали, выиграет нынешний президент Хасан Роухани, придерживающийся умеренных взглядов и ранее договорившийся с мировыми державами о соглашении по ядерной программе", — пишет Guardian. Кроме того, Ахмадинежад стал самым высокопоставленным иранским политиком, который пошел против рекомендаций верховного лидера страны Аятоллы Али Хаменеи, в прошлом году заявившего о том, что экс-президенту не рекомендуется участвовать в выборах. В своей стране Ахмадинежад, занимавший пост президента с 2005 по 2013 год, по-прежнему остается противоречивой фигурой, даже среди приверженцев "жесткой" линии, отмечает Guardian. Появится ли его имя в бюллетенях, будет решать Совет стражей конституции, половина членов которого назначает Хаменеи. Как ожидается, в следующем месяце, Совет объявит окончательный список кандидатов в президенты, отмечает Wall Street Journal.

Исламист задержан по делу о взрыве в Дортмунде. Зарубежные СМИ пишут о расследовании взрыва в Дортмунде, который произошел во вторник вечером. "В среду власти задержали предполагаемого исламиста и расследуют причастность еще одного после взрыва у автобуса немецкой футбольной команды, в результате которого пострадал один игрок", — пишет Wall Street Journal. Во вторник футбольный клуб "Боруссия" должен был сыграть с "Монако" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Примерно в 19:15 около автобуса дортмундской команды, направлявшейся на стадион, прогремели три взрыва, пострадали футболист Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции, напоминает Guardian. По данным прокуратуры ФРГ, на месте ЧП были найдены три записки, "что позволяет говорить о возможном исламистском следе". В одной из них содержится требование закрыть военную базу Рамштайн. По словам официальных лиц и экспертов по борьбе с терроризмом, эта атака может стать первым случаем, когда боевик-исламист оставил на месте преступления письмо с признанием ответственности.

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Трамп заявил о приверженности НАТО. Президент США Дональд Трамп в среду сообщил о поддержке НАТО, заявив, что он больше не считает организацию "устаревшей", пишут американские СМИ. Как отмечает Washington Post, такие заявления представляют собой "резкое изменение в риторике" президента. "Больше года Трамп говорил, что НАТО устарела и стоит США слишком много денег, предлагая заменить ее альтернативной организацией, которая фокусировалась на борьбе с терроризмом, и постоянно употребляя слово "устаревший", — пишет газета. Как подчеркивают издания, со времени избирательной кампании Трамп также поменял свою политику в отношении Китая, России и Сирии, "приняв призыв предыдущей администрации об отставке президента Сирии Башара Асада".

United вернет деньги пассажирам скандального рейса. Зарубежные издания продолжают следить за скандалом с авиакомпанией United Airlines, разгоревшегося после того, как одного из пассажиров компании насильно выволокли из самолета из-за ситуации с овербукингом. В среду стало известно, что перевозчик предложил всем пассажирам рейса, на котором произошел инцидент, вернуть деньги за билеты. "Все пассажиры рейса 3411, летевшего в воскресенье девятого апреля, получат компенсацию, равную стоимости билетов", — цитирует заявление перевозчика газета USA Today. Кроме того, глава авиакомпании Оскар Муньос еще раз принес свои обвинения и пообещал, что впредь перевозчик "не намерен нанимать представителя правоохранительных органов, чтобы снимать сидящего пассажира, забронировавшего и оплатившего билет".