Драка сторонников и противников Трампа в США: есть раненые

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В ходе столкновений между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа в Калифорнии задержаны 20 человек, сообщает телеканал NBC Bay Area со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали не менее 15 участников демонстраций в городе Беркли.

Как отмечает телеканал, 11 человек пострадали, семь из них были направлены в больницу. Один из участников демонстрации получил ножевое ранение.

По оценке полиции, в центральном парке города собрались в общей сложности от 300 до 700 человек.

Сторонники президента несли флаги с ключевым лозунгом кампании Трампа: "Сделать Америку вновь великой", на транспарантах противников республиканца были написаны призывы "защитить Америку" и свободу слова и бороться с расизмом.

В социальных сетях очевидцы рассказывают о "небольшом взрыве" и "сработавшей бомбе". Полиция пока не прокомментировала сообщения.