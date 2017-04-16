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    В мире

    Драка сторонников и противников Трампа в США: есть раненые

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    По оценке полиции, в центральном парке города собрались в общей сложности от 300 до 700 человек. 11 человек пострадали, семь из них были направлены в больницу. Один из участников демонстрации получил ножевое ранение.
    Протесты против Дональда Трампа в Калифорнии
    @realFireNunes

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В ходе столкновений между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа в Калифорнии задержаны 20 человек, сообщает телеканал NBC Bay Area со ссылкой на полицию.

    Жесткие столкновения сторонников и противников Трампа в Калифорнии. Видео
    Канал CNN на Youtube
    Жесткие столкновения сторонников и противников Трампа в Калифорнии

    Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали не менее 15 участников демонстраций в городе Беркли.

    Как отмечает телеканал, 11 человек пострадали, семь из них были направлены в больницу. Один из участников демонстрации получил ножевое ранение.

    По оценке полиции, в центральном парке города собрались в общей сложности от 300 до 700 человек.

    Сторонники президента несли флаги с ключевым лозунгом кампании Трампа: "Сделать Америку вновь великой", на транспарантах противников республиканца были написаны призывы "защитить Америку" и свободу слова и бороться с расизмом.

    В социальных сетях очевидцы рассказывают о "небольшом взрыве" и "сработавшей бомбе". Полиция пока не прокомментировала сообщения.

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