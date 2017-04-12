Нынешней риторике США свойственны примитив и хамство — МИД РФ

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Нынешней риторике США свойственны примитив и хамство, а также стремление продавливать уже готовые выводы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков перед переговорами глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона в Москве.

"Мы видим стремление продавить некие уже готовые выводы… Вообще примитив и хамство — это то, что очень свойственно нынешней риторике, доносящейся из Вашингтона. Будем надеяться, что это не станет содержанием американской политики", — сказал Рябков.

Для Москвы остаётся загадкой линия администрации США в отношении Сирии, заявил замглавы МИД РФ.

"В целом, линия администрации применительно к Сирии остаётся загадкой. Непоследовательность — это то, что приходит на ум в первую очередь", — сказал журналистам российский дипломат.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.