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    Белый дом: РФ следует заключить сделку с США по Сирии, иначе будет изоляция

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (213)

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    По словам представителя Белого дома Шона Спайсера, если стороны не смогут заключить сделку, которая будет соответствовать национальным интересам США, тогда Россия будет изолирована.
    Вид на здание Белого дома в Вашингтоне
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр – РИА Новости Украина. Если РФ и США не смогут достичь выгодной сделки по Сирии, которая будет соответствовать национальным интересам, Россия может оказаться изолированной, сообщил выступая в рамках пресс-брифинга для журналистов представитель Белого дома Шон Спайсер.

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    "Но если мы не сможем заключить сделку, которая будет соответствовать нашим национальным интересам, тогда мы не будем. В данном конкретном случае, никаких вопросов, что Россия будет изолирована", — сказал он.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не считает ультиматумом заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Сирии, сделанные перед началом визита в Россию.

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