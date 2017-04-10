Корнейчук: США используют Украину как элемент торга с РФ

РИА Новости Украина

США пока не будут брать на себя официальных гарантий за выполнение "Минска", и не стоит ждать от них подобных публичных заявлений и решений, заявил на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

По его мнению, вопрос — исключительно в "теневом" влиянии, именно поэтому США сразу отмели идею присоединения к "Нормандскому формату".

"И вот еще важный момент. Украина сама по себе США совершенно не нужна. Но это один из элементов торговли с Путиным и дестабилизации под боком у России. Поэтому Порошенко до последнего надеется, что отношения США и России вдруг опять пойдут в русле конфронтации. И, как делал ранее Обама, Киев получит "отмашку" срывать минские соглашения.

И на Банковой приняли стратегию покорно исполнять пока волю "барина", чтобы на "губернатора Юлю" не поменял. Авось — завтра у "барина" мнение поменяется. Вот тогда и оторвемся по полной на всех "миротворцах" в Украине…", — написал Корнейчук.