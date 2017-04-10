наверх
10.04.201710:45
Курсы валют НБУ
  • EUR28.67- 0.23
  • USD26.97- 0.13
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Корнейчук: США используют Украину как элемент торга с РФ

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (101)

    (обновлено: )8310
    Украина сама по себе совершенно не нужна США, но это один из элементов торговли с Владимиром Путиным и дестабилизации под боком у России, уверен политический эксперт Дмитрий Корнейчук.
    Дмитрий Корнейчук. Архивное фото
    112 Украина/Скриншот

    РИА Новости Украина

    США пока не будут брать на себя официальных гарантий за выполнение "Минска", и не стоит ждать от них подобных публичных заявлений и решений, заявил на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вылезет боком. Марунич об антраците из США для украинских потребителей

    По его мнению, вопрос — исключительно в "теневом" влиянии, именно поэтому США сразу отмели идею присоединения к "Нормандскому формату".

    "И вот еще важный момент. Украина сама по себе США совершенно не нужна. Но это один из элементов торговли с Путиным и дестабилизации под боком у России. Поэтому Порошенко до последнего надеется, что отношения США и России вдруг опять пойдут в русле конфронтации. И, как делал ранее Обама, Киев получит "отмашку" срывать минские соглашения.

    И на Банковой приняли стратегию покорно исполнять пока волю "барина", чтобы на "губернатора Юлю" не поменял. Авось — завтра у "барина" мнение поменяется. Вот тогда и оторвемся по полной на всех "миротворцах" в Украине…", — написал Корнейчук.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Теракт произошел у церкви в Египте
    Серия кровавых терактов в Египте
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Дональд Трамп
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"