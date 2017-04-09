В РФ не исключают, что США расширят географию ракетных ударов

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков допускает, что США после обстрела сирийской базы могут расширить географию ракетных ударов за счёт КНДР.

"Вдохновленный "успехом" удара по Сирии, (президент США Дональд) Трамп отправил ВМС США к берегам КНДР. География ракетных ударов может быть расширена. Крайне опасно", — написал российский парламентарий в своём аккаунте в сети микроблогов Twitter.

В воскресенье председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров не исключил РИА Новости, что отправка ударной группы ВМС США к Корейскому полуострову говорит об опасности ракетного удара США по военным объектам КНДР. По его мнению, на такой шаг президента США может подтолкнуть отсутствие единодушного осуждения со стороны членов СБ ООН удара США по авиабазе в Сирии, а также ядерная угроза со стороны Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что ударная группа ВМС США отправится в западную часть Тихого океана, чтобы обеспечить свое присутствие близ Корейского полуострова.