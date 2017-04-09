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    Ударная группа ВМС США перебрасывается к берегам Корейского полуострова

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (281)

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    По информации анонимного американского источника, ударное соединение ВМС США с авианосцем "Карл Винсон" направится к Корейскому полуострову из Сингапура.
    Авианосец Карл Винсон
    wikipedia

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Ударная группа ВМС США отправится в западную часть Тихого океана, чтобы обеспечить свое присутствие близ Корейского полуострова, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.

    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque
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    По словам анонимного источника агентства, ударное соединение с авианосцем "Карл Винсон" направится к полуострову из Сингапура.

    Ранее, как сообщали СМИ, Совет по национальной безопасности США передал президенту США Дональду Трампу доклад по возможным ответам Соединенных Штатов Америки на ядерную угрозу со стороны Северной Кореи, которые включают возможность размещения ядерного оружия в Южной Корее.

    Американские чиновники считают, что 5 апреля КНДР провела неудачное испытание жидкостной баллистической ракеты типа Scud. Как отметил источник Рейтер в Белом доме, ракета вышла из-под контроля и прошла только часть намеченной траектории.

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