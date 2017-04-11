В РФ возбудили дело против двух россиян за связи с "Правым сектором"

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Против двух россиян, которые подозреваются в причастности к деятельности "Правого сектора", возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело в отношении граждан Российской Федерации, причастных к деятельности "Правого сектора", — сказала она.

Деятельность организации "Правый сектор" запрещена в РФ.

В минувшем году Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экстремизме в отношении руководителей "Правого сектора", в том числе Дмитрия Яроша.

Напомним, ранее одесская городская организация "Правого сектора" объявила мобилизацию по причине задержания своих активистов в результате массовой драки.

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