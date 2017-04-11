наверх
11.04.201709:25
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.18
  • USD26.93- 0.04
Рубрики
Ещё
    Россия

    В РФ возбудили дело против двух россиян за связи с "Правым сектором"

    (обновлено: )8110
    Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, возбуждено уголовное дело в отношении граждан РФ, причастных к деятельности "Правого сектора".
    Следственный комитет РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Против двух россиян, которые подозреваются в причастности к деятельности "Правого сектора", возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    Балаклавы
    REUTERS Gleb Garanich
    Аллегро с огнем. Почему Киев закрывает глаза на действия "Правого сектора"

    "Возбуждено уголовное дело в отношении граждан Российской Федерации, причастных к деятельности "Правого сектора", — сказала она.

    Деятельность организации "Правый сектор" запрещена в РФ.

    В минувшем году Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экстремизме в отношении руководителей "Правого сектора", в том числе Дмитрия Яроша.

    Напомним, ранее одесская городская организация "Правого сектора" объявила мобилизацию по причине задержания своих активистов в результате массовой драки.

    Читайте также: Игрушечные солдатики. Зачем националисты "заигрывают" с молодежью?

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Валерия Гонтарева
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Кирилл Молчанов
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США