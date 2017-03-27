Игрушечные солдатики. Зачем националисты "заигрывают" с молодежью?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Весна ознаменовалась небывалой активностью тех, кто настойчиво стучится в двери украинской политики. Например, только за последнее время патриоты из "Национального корпуса" создали такое количество информ-поводов, что индексу появления в СМИ позавидовали бы самые грамотные пиарщики.

Тренировка с радикалами

Угрозы Андрея Билецкого по силовому сценарию распустить Верховную Раду, блокада российских банков по всей стране — подобные действия наверняка пришлись по душе патриотическому электорату. Учитывая же, что главную ударную силу «Нацкорпуса» составляют парни и девушки крепкого, и не очень, телосложения, можно не сомневаться, что еще одним электоральным направлением партии будет молодежь 18-25 лет. Подтверждением вышесказанного может служить еще один интересный факт.

Так, на выходных представители "Нацкорпуса" провели рейд по киевскому метро, расклеив по вагонам красноречивые стикеры. В них политсила Билецкого приглашает столичных студентов на военно-патриотические тренировки. В программе курса от радикалов — физическая и тактическая подготовка, медицина и даже уроки выживания. Где выпускники будут применять полученные знания и навыки не уточняется. Равно как и то, будут ли студентов учить блокировать финансовые учреждения или захватывать административные здания.

Схемы от Каськива

Хотя, заигрывание с молодежью, у которой еще не до конца сформировалась система ценностей для украинской действительности не ново. В истории независимости хватает примеров, когда большие дяди использовали для достижения своих целей едва оперившихся юнцов. Схема проста, но работает без сбоев — сначала молодежь помогает лидерам войти в большую политику, а потом те успешно "забивают" как на своих помощников, так и на их светлые идеи.

Одной из первый организаций, которые специализировались на приправленном молодостью патриотизме была гражданская кампания "Пора". Сделав себе имя на активном участии в Оранжевой революции, представители движения при новой власти пользовались немалыми привилегиями. Достаточно было сказать, что ты состоишь в "Поре" или, еще круче, помогал Ющенко победить Януковича, это, порой, решало самые сложные вопросы. К примеру, один мой приятель без проблем оформил себе бесплатную международную стажировку в дружественной Польше, наврав организаторам, что числится в "Поре" и ратует за демократические изменения в Украине.

Очевидно, что лидеры и организаторы влиятельного движения "нагрелись" на этой теме куда больше. Чего стоит история успеха одного только лидера "Поры" Владислава Каськива. Молодой политик побывал в советниках президента, стал народным депутатом, а когда во власть вернулся Виктор Янукович неожиданно возглавил Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами. Что подумали о Каськиве те, с кем он плечо к плечу отвоевывал идеалы Майдана, самого политика, понятное дело, интересовало в последнюю очередь. Сегодня лидер "Поры" подозревается в хищении государственных средств и, как многие, против кого он выступал на Майдане скрывается за пределами Украины.

В плюсе только Тягнибок

Активно опираются на молодежь в собственных политических целях и в гражданском объединении "Свобода". Под синими партийными флагами на улицы выйти могут несколько тысяч пламенных патриотов, но места во власти занимают те, кого даже с натяжкой не назовешь молодежью. Олег Тягнибок, Ирина Фарион, Андрей Мохник, Игорь Швайка и другие "взрослые" — все побывали в коридорах высших эшелонах власти как раз благодаря юношам с горящими глазами. В качестве исключения можно назвать органы местного самоуправления в западных областях. Но несмотря на то, что здесь "Свобода" рассадила в кресла молодых да ранних, это ничем хорошим не закончилось. Например, во Львове любой местный житель во всех красках расскажет, что ничего не понимая в коммунальном хозяйстве, юнцы из "Свободы" активно решают личные бизнес-интересы.

Потери "Правого сектора"

Похожая история приключилась и с еще одним движением, которое в своей деятельности также опирается на молодежь. Речь о "Правом секторе", ставшем ударной силой Революции достоинства. Если поначалу, прикрываясь брендом, можно было "разрулить" любой вопрос на местах, то по прошествии времени "ПС" скатился в пассивную анархию и безвластие. "Великий и ужасный" Дмитрий Ярош, обретя статус народного депутата, если и не стал "белым и пушистым", то значительно потерял в имидже и влиянии. Разбрелась и молодежь "Правого сектора", которая без сильного лидера выглядит далеко не так грозно как раньше. Потеря позиций вынудила боевых патриотов и вовсе пойти на беспрецедентный шаг — слиться в ситуативном объединении c идеологическими конкурентами из "Свобода" и "Национального корпуса". Что по этому поводу думают "низы", понятное дело, никто не спрашивал.

Всегда готовы!

Впрочем, политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева подобные вещи не удивляют. По его словам, дивиденды от деятельности движений, которые в своей основе опираются на молодежь, как правило, получают отцы-содержатели.

"Люди инвестируют в подобные проекты и, понятное дело, хотят получить прибыль. В отличии от более старшего поколения, молодежь склонна к романтизму, ее легко увлечь", - говорит эксперт. "Молодые иначе относятся к ценности человеческой жизни, как своей, так и чужой. Юное поколение — наиболее ударный, активный, агрессивный и наименее рефлектирующий инструмент. Именно поэтому во все времена это был самый благодатный материал для строительства всевозможных радикальных, а иногда и террористических группировок. Как правило, от этого политические и материальные дивиденды получают лидеры, после чего молодежь оказывается никому не нужна".

Кроме того, эксперт рассказал, почему молодежные организации уже состоявшихся политических сил, как правило, неуспешны.

"Взрослые партийные организации консервативны — и в методах, и в вербальном проявлении. По большому счету, они скучны. Именно поэтому большинство примеров как-то "Молодые Регионы", "Молодая "Батькивщина" и остальные молодежные структуры больших партий куда менее успешны", — резюмировал Золотарев.