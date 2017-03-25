Один из главарей движения ХАМАС убит в секторе Газа – СМИ

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Один из главарей исламистского движения ХАМАС убит в секторе Газа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление полиции группировки.

Неизвестные выстрелили в боевика по имени Мазен Фукаха несколько раз. По данным агентства, он был освобожден израильтянами из тюремного заключения в 2011 году и выслан в сектор Газа.

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"ХАМАС и его (военное крыло) считают Израиль и его союзников виновными в этом отвратительном преступлении… Израиль знает, что кровь бойцов не проливается просто так, и ХАМАС знает, как ответить", — цитирует агентство заявление движения.

Как сообщается, представитель ВС Израиля отказалась комментировать произошедшее.