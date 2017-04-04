"Правый сектор" готовит венгерские погромы на Закарпатье - эксперт

УЖГОРОД, 4 апр — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. В ближайшее время ситуация на Закарпатье может серьезно обостриться, рассказал в интервью РИА Новости Украина руководитель "Закарпатского института политических исследований" Виктор Пащенко.

"На сегодняшний день есть четкое ощущение того, что на Закарпатье готовится масштабная раскачка. При чем это делается искусственным образом и на уровне людей, которые занимаются большим бизнесом, уже не говоря о политиках. Готовятся масштабные провокации. По региону курсируют активные слухи о том, что национально-озабоченные элементы, "Правый сектор", местные активисты из батальона "Сич" планируют осуществить погромы в венгерских районах, будут срываться флаги и так далее", — говорит Пащенко.

По словам эксперта, в ближайшее время обострится и внутриполитическая обстановка на Закарпатье.

"Одной из главных мишеней может стать Виктор Балога. На сегодняшний день этот политик являет собой альтернативу действующей власти в регионе. По сути, Балога — это единственная оппозиция власти на Закарпатье, так что ему могут закрутить гайки", — отмечает эксперт.

Напомним, неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что возмущен обстрелом здания генконсульства, назвал его провокацией и заявил, виновные будут наказаны.