Ситуация в Украине нестабильная и изрядно деградировала - Кремль

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В Кремле пока не видят предпосылок для встречи лидеров "нормандской четверки" по урегулированию в Украине, ситуация в плане реализации Киевом минских договоренностей плачевна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщили, что представитель Украины в Контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма считает необходимым проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).

"Ситуация пока, к сожалению, не богата какими-то позитивными подвижками. Наверное, даже не нуждается в комментариях полное бездействие украинской стороны в русле имплементации минских договоренностей. Пока ситуация в плане реализации минских договоренностей достаточно плачевная. И сама обстановка, собственно, на Украине достаточно, скажем так, нестабильная, и она изрядно деградировала", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Россия относится к предложению Кучмы и настало ли время для встречи лидеров "нормандской четверки".

"По крайней мере, нам не известно о каких-либо перспективах, которые могли бы помочь обеспечить какое-то продвижение вперед", — добавил Песков, отвечая на просьбу уточнить, нет ли необходимости в проведении такой встречи сейчас.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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