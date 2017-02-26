"Нормандский формат" не может дать желаемого результата - Климкин

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. "Нормандский формат" переговоров не может дать желаемого результата из-за позиции России. Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин в интервью ZN.UA.

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"На сегодня нет эффективной замены "нормандскому формату", поскольку этот формат — не только люди, это страны, в частности, Германия и Франция, которые много инвестировали в данную проблематику — и на уровне канцлера и президента, и на уровне министров иностранных дел", — говорит Климкин.

В отношении министров иностранных дел стран "нормандской четверки" Климкин рассказал, что видит, как Штайнмайеру и Эйро небезразлична судьба людей, пострадавших в Донбассе.

Климкин утверждает, что "нормандский формат" переговоров функционирует, но позиция России этому мешает.

"Поэтому я считаю, что на сегодня есть "нормандский формат", он функционирует, но он не может дать нам желаемого результата из-за позиции России. Тем не менее, и немцы, и французы помогают нам во многих вопросах держать Россию в определенных рамках логики Минска", — подчеркнул Климкин.

Также министр подчеркнул, что возникнет подходящий момент, и все будут понимать, что новый формат наделит переговоры большей "добавочной стоимостью", то над этим вопросом будет вестись работа.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что договоренности не расширять "нормандский формат" переговоров по Донбассу за счет США нет.