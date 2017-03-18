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    Эйро и Лавров договорились активизировать усилия в "нормандском формате"

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (351)

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    Французский министр Жан-Марк Эйро отметил ответственность всех сторон в вопросе соблюдения договоренности о прекращении огня и отведения тяжелого вооружения.
    Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро
    Associated Press Jacques Brinon

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Министры иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро и России Сергей Лавров договорились активизировать усилия в "нормандском формате" по реализации Минских договоренностей, касающихся урегулирования ситуации на востоке Украины.

    Виктор Янукович. Архивное фото
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    "Нормандский формат", ЛНР и ДНР после письма Януковича

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    Как сообщает МИД Франции, об этом шла речь во время телефонного разговора министров. 

    "Министры договорились активизировать усилия в "нормандском формате" по реализации Минских договоренностей, в то время как ситуация на местах по-прежнему вызывает тревогу", — сказано в сообщении. 

    Французский министр отметил ответственность всех сторон в вопросе соблюдения договоренности о прекращении огня и отведения тяжелого вооружения.

    Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро заявил, что Париж выступает за прекращение блокады Донбасса. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с французским коллегой заявил, что Киев должен положить конец попыткам вынудить Донбасс к капитуляции.

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