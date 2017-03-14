РФ продолжает закупать двигатели для вертолетов у Украины - "Ростех"

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил во вторник, что РФ продолжает закупать двигатели для гражданских и экспортных вертолетов у Украины.

"Для нужд Минобороны мы все закрываем сами: новый двигатель ВК-2500 производится серийно на заводе "Климов" в Санкт-Петербурге. Что касается вертолетов гражданского назначения и тех, что идут на экспорт, — мы пока покупаем их в Украине, но постепенно будем наращивать производство", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее ряд СМ сообщили, что дочернее предприятие "Укроборонпрома" "Укринмаш" закупило через молдавские фирмы-посредники 20 российских двигателей для украинских БТР-80 по завышенной цене. В Раде заявили, что инициируют расследование по данному делу.

Также сообщалось, что авиастроительная компания "Мотор Сич" заявила, что планирует напрямую поставлять Китаю двигатели для производства гражданских транспортных вертолетов; при этом компании неизвестно, будет ли этот вертолет производиться в кооперации с РФ.

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