Украина закупила в РФ двигатели для БТР по завышенной цене - СМИ

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Дочернее предприятие "Укроборонпрома" "Укринмаш" закупило через молдавские фирмы-посредники 20 российских двигателей для украинских БТР-80 по завышенной цене, сообщает ТСН, ссылаясь на журналистское расследование.

"Молдавско-украинская компания купила на российском заводе "КАМАЗ" 20 двигателей и на двух грузовиках ввезла их в Молдавию. Там эти двигатели перепродали другой молдавской компании "Автопрезент", эта фирма перепродала третьей, немецкой, и уже потом двигатели были проданы в Украину", — сказано в сообщении.

Как выяснили журналисты, стоимость одного двигателя составила 15 тысяч долларов, в Молдавии комплектующие готовы были продать не дороже 10 тысяч евро, включая НДС.

"Через учредителей одна из компаний-посредников — молдавская фирма "Aprotehpro" — связана с братьями Бабенко, которые входят в ближнее окружение экс-нардепа "Батькивщины" Александра Дубового. (…) На работу "Укроборонпрома" влияет народный депутат Сергей Пашинский, возглавляющий парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. Александр Дубовой – давний друг Пашинского. Недавно их видели вместе, когда они выходили из Администрации президента", — говорится в сообщении.

При этом Дубовой заявил, что к поставкам двигателей отношения не имеет и с Пашинским встретился случайно. Что он делал в АП, он отказался сообщить.

Ранее СМИ выяснили, что "Укринмаш" закупил гусеничные ленты для военной техники и двигатели российского производства для бронетранспортеров БТР-70. Закупки происходили через британскую фирму Rion Assets Company Ltd. 20 единиц гусеничной ленты обошлись украинской стороне 121,2 тыс. долларов. Двигатели из РФ стоили 160 тыс. долларов за 20 единиц. В свою очередь "Укроборонпром" заявил, что данная информация не соответствует действительности и призвал СБУ провести объективное расследование.