наверх
07.03.201710:55
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62- 0.03
  • USD27.02- 0.10
Рубрики
Ещё
    Видео

    Европа запустила ракету на украинском двигателе

    (обновлено: )125
    С космодрома Куру во Французской Гвиане запущена ракета Vega. Носитель с украинским двигателем вывел на орбиту спутник Sentinel-2B программы Copernicus, реализуемой ЕКА (Европейское космическое агентство) по инициативе Европейской комиссии, сообщает компания Arianespace.
    Видео: esa.int

    Старт произведен во вторник, 7 марта, в 01:49 по Гринвичу. От верхней (четвертой) ступени отделение 1,1-тонного аппарата произошло через примерно через 58 минут после пуска носителя.

    Смотрите также: Ракета Falcon 9 стартовала со второй попытки

    Цель запуска спутника Sentinel-2A — наблюдение за состоянием поверхности Земли и его изменением. Аппарат способен следить за планетой в интервалах от минус 53 градусов до плюс 83 градусов широты, что позволит получать четкие снимки Европы в безоблачную погоду.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров. Архивное фото
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Андрей Дзиндзя на блокпосту участников блокады
    Блокада расширяется: активность в Конотопе
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа