Европа запустила ракету на украинском двигателе

Старт произведен во вторник, 7 марта, в 01:49 по Гринвичу. От верхней (четвертой) ступени отделение 1,1-тонного аппарата произошло через примерно через 58 минут после пуска носителя.

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Цель запуска спутника Sentinel-2A — наблюдение за состоянием поверхности Земли и его изменением. Аппарат способен следить за планетой в интервалах от минус 53 градусов до плюс 83 градусов широты, что позволит получать четкие снимки Европы в безоблачную погоду.