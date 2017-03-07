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    В Южной Америке запустили ракету с украинским двигателем

    (обновлено: )8201
    Сообщается, что двигатель ракеты-носителя разработан государственным предприятием "Конструкторское бюро "Южное" и изготовлен государственным предприятием "ВО "Южный машиностроительный завод".
    Пуск ракеты Vega с украинским двигателем
    Скриншот видео

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Во Французской Гвиане с космодрома Куру состоялся успешный пуск ракеты Vega, двигатель которой изготовлен на заводе "Южмаш" в Украине, сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook

    "Сегодня с космодрома Куру состоялся успешный пуск ракеты-носителя легкого класса Vega. Маршевый двигатель РД-843 4-й ступени ракеты-носителя разработан государственным предприятием "Конструкторское бюро "Южное" и изготовлен государственным предприятием "ВО "Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова", — заявил Порошенко. 

    По словам главы государства, это уже девятый пуск в рамках программы Vega и первый в этом году.

    По информации Arianespace, запуск ракеты является частью программы Copernicus, реализуемой Европейским космическим агентством по инициативе Европейской комиссии. А масса спутника составляет более 1 тонны, аппарат обеспечивает мониторинг суши и океана.

    Ранее Государственное космическое агентство Украины заявляло об успешном пуске ракеты-носителя "Вега" с украинским двигателем во Французской Гвиане.

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