Россия до конца года расплатится с оставшимися долгами СССР - СМИ

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Россия заканчивает выплату внешних долгов Советского союза, последний транш будет выплачен Боснии и Герцеговине до конца года, пишет газета "Известия" со ссылкой на российский минфин.

"В минфине подтвердили, что долг СССР будет урегулирован до конца этого года", — сообщает издание.

Российское министерство на прошлой неделе сообщило о погашении долга перед Македонией на 60,6 миллиона долларов и отметило, что единственной страной с неурегулированным долгом советского времени остается Босния и Герцеговина. Обе эти страны образовались при распаде Югославии и получили право на истребование части долга бывшего СССР.

"Соглашение технически уже давно готово, страны его парафировали. Остается собственно только подписать, это вопрос ближайших месяцев. Платеж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт", — рассказал газете источник в правительстве.

При этом в пресс-службе минфина РФ изданию подтвердили, что погашение будет производиться за счет средств бюджета, предусмотренных в 2017 году на урегулирование госдолга.

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"По данным официальных документов ведомства, на эти цели заложены 512,3 миллиарда рублей. В минфине отметили, что Российско-боснийско-герцеговинское межправительственное соглашение будет подписано минфином от имени правительства, а погашение долга будет осуществлено в течение 45 дней с момента его ратификации", — пишет газета.

Ранее сообщалось, что Кабмин Украины планирует в 2017 году сократить госдол.