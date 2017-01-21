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    Открытие памятников солдатам Российской империи и СССР в Венгрии

    (обновлено: )2211
    В городе Эстергом на севере Венгрии прошла церемония открытия двух памятников погибшим в годы Первой и Второй мировых войн солдатам Российской империи и СССР.
    Памятник солдатам, погибшим в Первой мировой воне
    Скриншот с видео RT

    Оба памятника установлены в мемориальном парке города. Там находятся могилы 800 советских солдат и 300 солдат Российской Империи.

    В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

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    Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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